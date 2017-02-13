Введення надзвичайного стану в енергетиці не матиме серйозних наслідків – Безсмертний

Введення надзвичайного стану в енергетиці не матиме серйозного впливу на вирішення проблеми. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив колишній представник України на переговорах у Мінську Роман Безсмертний.

«Введення надзвичайного стану в енергетичній галузі зовсім нічого не означає і не матиме ніяких серйозних наслідків ні на розв’язання самого конфлікту, ні на питанні війни, ні на правовий статус конфлікту, який сьогодні триває. Питання в іншому: це АТО чи війна? Якщо це АТО, то українська сторона несе відповідальність за людей, які перебувають на окупованій території і за людей, які перебувають на підконтрольній території», – зазначив Безсмертний.

При цьому тезу щодо надзвичайного стану він назвав неадекватною.

«Україна, згідно з міжнародними зобов’язаннями, не може припинити туди постачання води, електроенергії, бо ми несемо відповідальність за людей. І навпаки ми несемо відповідальність за людей, які перебувають на цій території, ми не можемо обійтися без антрациту», – сказав Безсмертний.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості та Міністерство регіонального розвитку планують найближчим часом подати на розгляд уряду план дій за умови надзвичайної ситуації в енергетиці.

У Міненерго припускають можливість виникнення проблем з забезпеченням теплом Києва, Краматорська та ще деяких міст через дефіцит вугілля антрацитової групи. За підрахунками, наявних запасів антрациту на ТЕС і ТЕЦ України – понад 900 тисяч тонн, цього має вистачити на 30 днів роботи.

Засідання уряду заплановане на 14 лютого.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі, постачання цього вугілля заблокували ветерани та громадські активісти. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар».

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що блокування ділянки залізниці на Луганщині може призвести до проблем з енергопостачанням.