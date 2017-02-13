Сарган: прокуратура просить суд встановити строки для ознайомлення зі справою Януковича

Прокурор військової прокуратури Руслан Кравченко подав клопотання до Печерського районного суду Києва про встановлення стороні захисту екс-президента Віктора Януковича строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування щодо державної зради.

Як повідомила речницягенпрокурора Лариса Сарган, розгляд клопотання призначили на середу, 15 лютого.

«Прокурором встановлено, що адвокати Януковича зволікають із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування у справі про державну зраду», – написала вона, додавши, що справа складається з 25 томів.

На початку лютого у прокуратурі заявили, що захисники Януковича вже розпочали ознайомлення з матеріалами справи. Водночас адвокати стверджували, що правових підстав для ознайомлення з матеріалами справи немає і захист не розпочав ознайомлення.

27 січня Генеральна прокуратура повідомила, що генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про зміну підозри Януковичу: тепер екс-президента підозрюють у державній зраді, пособництві в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території України, а також пособництві у веденні агресивної війни.

20 січня Печерський районний суд Києва надав дозвіл на заочне досудове розслідування щодо Януковича.

Наприкінці листопада 2016 року Янукович як свідок давав свідчення у форматі відео-зв’язку у справі щодо 5 бійців розформованого спецпідрозділу «Беркут». Тоді він повідомив у суді, що перебуває в російському місті Ростов-на-Дону.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема, щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року. Жодне з цих проваджень не розглядається у судах по суті.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії.