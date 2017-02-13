Кириленко: жодні кадрові зміни не вплинуть на якість проведення «Євробачення»

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко заявляє, що «персональні рішення» не вплинуть на якість проведення конкурсу «Євробачення-2017».

«Жодні персональні рішення не вплинуть на якість проведення Україною пісенного конкурсу «Євробачення-2017»: подію буде проведено якісно та у повній відповідності із високими стандартами ЄМС та вимогами широкої глядацької аудиторії «Євробачення», – сказав Кириленко, якого цитує прес-служба Кабміну.

Він наголосив, що нині створені умови для ефективного виконання НСТУ («Національна суспільна телерадіокомпанія України».) усіх завдань в рамках підготовки до «Євробачення-2017».

Раніше сьогодні виконавчі продюсери «Євробачення-2017» Вікторія Романова, Олександр Харебін та частина команди «Євробачення-2017» офіційно заявили, що залишають цей проект і припиняють роботу над підготовкою до проведення конкурсу.

«Запропонована нам нова структура управління конкурсом, відсутність прозорості під час ухвалення рішень за ключовими напрямками роботи, відсутність юридичних зобов’язань перед залученими до роботи над конкурсом спеціалістами, зрив термінів проведення тендерів, — усе це, на наш погляд, заважає якісній і своєчасній підготовці до проведення конкурсу в Україні», – пояснили вони у заяві.

«Євробачення-2017» триватиме у Києві у травні, фінал запланований на 13 травня. Конкурс планують провести на території Міжнародного виставкового центру, що на лівому березі Дніпра.

Україну визначили місцем проведення «Євробачення-2017» після перемоги Джамали у травні минулого року в Швеції.