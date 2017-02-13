Мінрегіонбуд: тимчасові вимкнення електроенергії можуть стосуватися семи областей

У Міністерстві регіонального розвитку і будівництва заявляють, що тимчасові вимкнення електроенергії через припинення постачання антрациту з окупованих районів Донбасу можуть стосуватися семи областей.

Як повідомляє прес-служба відомства, у Харківській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Сумській, Черкаській доручилипровести штаби з надзвичайних і техногенних ситуацій.

«Штаби цих областей мають проаналізувати кризові ситуації, які можуть бути пов’язані з обмеженням енергопостачання. Передусім щодо забезпечення населення енергопостачанням і теплом. Також розглянути роботу промпідприємств, що працюють в невпинному режимі з позиції добових графіків пікових навантажень», – цитує прес-служба віце-прем’єра Геннадія Зубка.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості та Міністерство регіонального розвитку планують найближчим часом подати на розгляд уряду план дій за умови надзвичайної ситуації в енергетиці.

У Міненерго припускають можливість виникнення проблем з забезпеченням теплом Києва, Краматорська та ще деяких міст через дефіцит вугілля антрацитової групи. За підрахунками, наявних запасів антрациту на ТЕС і ТЕЦ України – понад 900 тисяч тонн, цього має вистачити на 30 днів роботи.

Засідання уряду заплановане на 14 лютого.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі, постачання цього вугілля заблокували ветерани та громадські активісти. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар».

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що блокування ділянки залізниці на Луганщині може призвести до проблем з енергопостачанням.