Сепаратисти на Донбасі продовжують стріляти з важкої зброї – Матюхін

Упродовж сьогоднішньої доби втрат серед українських військових у зоні бойових дій на Донбасі немає, але підтримувані Росією сепаратисти 39 разів обстрілювали українські позиції, використовуючи важке озброєння, повідомляють у штабі української воєнної операції.

«На донецькому напрямку з артилерії 122 міліметрів – Піски. Зі 120-ти та 82-ти міліметрових мінометів – Авдіївку і Троїцьке. З гранатометів та стрілецької зброї Невельське, Зайцеве, Верхньоторецьке, Новоселівку Другу та Луганське. По Невельському вогонь вів снайпер», – повідомив ввечері 13 лютого речник штабу АТО Леонід Матюхін.

За його словами, на маріупольському напрямку з важкої зброї були обстріляні Водяне, Красногорівка, Широкине, Лебединське і Богданівка. На луганському напрямку – сепаратисти обстріляли Кримське, додав Матюхін.

Раніше у вівторок українська сторона застерегла, що у разі продовження обстрілів українських позицій «після 16.30 з метою уникнення втрат серед особового складу, сили АТО будуть вимушені відкривати адекватний вогонь у відповідь».

Бойовики угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах їхніх позицій у Новоазовському районі Донеччини.

Луганські сепаратисти звинувачують українську сторону в 11 порушеннях упродовж минулої доби.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.