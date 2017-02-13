Угорщина безкоштовно передасть Україні 20 тисяч доз вакцини проти кору

Угорщина запропонувала 20 тисяч доз вакцини проти кору для медичних потреб Закарпатської області України задля запобігти поширенню епідемії цієї хвороби з сусідньої Румунії. Про це 13 лютого повідомив Іштван Ґрежа, уповноважений уряду Угорщини з питань співробітництва і координації урядових дій щодо розвитку області Саболч-Сатмар-Береґ і Закарпаття.

За словами Іштвана Ґрежі, минулого року Угорщина зобов’язалася упродовж наступних п’яти років у разі необхідності забезпечити потреби Закарпаття у дефіцитних вакцинах для щеплення мешканців області різних вікових категорій.

Поставки цих препаратів з Угорщини у сусідній регіон України розпочнуться вже за кілька днів, щойно головний санітарний лікар Угорщини узгодить процедуру передачі вакцин із керівником відповідної служби Закарпаття, зазначив Ґрежа.

Він додав, що угорська сторона вивчає запит українських колег щодо вакцинації населення регіону у поточному році і вже розпочала процес державних закупівель ліків, виходячи з кошторису на суму майже 500 мільйонів форинтів (понад 1 мільйон 700 тисяч доларів США).