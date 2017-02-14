На Донбасі поранений один український воїн – штаб

Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що 13 лютого в зоні бойових дій був поранений один український військовий. Підтримувані Росією бойовики на всіх оперативних напярмках здійснили 72 обстріли, в тому числі і з застосуванням важкого озброєння, ідеться в ранковому зведенні.

Зокрема, за цим повідомленням, на Донецькому напрямку під обстрілом із артилерії калібру 122 міліметри опинилися Піски, а зі 120- та 82-міліметрових мінометів – Невельське, Верхньоторецьке, Авдіївка та Троїцьке.

На Маріупольському напрямку зі 122-міліметрової артилерії та іншої зброї бойовики обстрілювали Водяне, з мінометів різних калібрів – Павлопіль, Красногорівку, Широкине, інформує штаб АТО.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 13 лютого.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.