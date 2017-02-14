У Румунії тривають протести з вимогою відставки уряду

У Румунії вже два тижні тривають протести з вимогою відставки уряду, який, на думку демонстрантів, прагне згорнути боротьбу з корупцією. Увечері 13 лютого сотні людей, попри холодну погоду, зібралися поблизу урядових установ у Бухаресті. Вони вимахували державними прапорами і під акомпанемент барабанів скандували «Відставка!»

Парламент Румунії 13 лютого узгодив проведення референдуму з питання державної підтримки боротьби з корупцією. Цей крок, запропонований прихильником подолання корупції президентом Клаусом Йоганнісом, підтримали всі 310 законодавців.

Румунія переживає нині найбільші антиурядові протести від часу падіння в 1989 році комуністичного правління на чолі з Ніколає Чаушеску.

Уряд прем’єр-міністра Соріна Ґріндяну, який представляє ліві сили, відкликав указ, який викликав обурення значної частини суспільства. Але учасники щовечірніх демонстрацій тепер вимагають відставки всього уряду, який прийшов до влади за результатами виборів у грудні.