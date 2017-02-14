ДСНС через ожеледицю закликає водіїв бути уважними на дорогах

Державна служба України з надзвичайних ситуацій у зв’язку з ожеледицею закликає водіїв бути уважними на дорогах.

«Водіям варто пам’ятати, що під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості та стан транспортного засобу», – йдеться у повідомленні ДСНС 14 лютого.

ДСНС закликає водіїв звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, де найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.

Ожеледиця утворюється внаслідок температурних коливань упродовж доби – від танення снігу й льоду вдень до їхнього замерзання в нічні години.