Рада безпеки ООН засудила ракетні випробування КНДР

Рада безпеки ООН засудила Північну Корею через останні пуски балістичних ракет і попередила про «суттєві заходи», якщо Пхеньян не зупинить такі випробування ракет і ядерних бомб.

Усі члени Ради пізно ввечері 13 лютого одноголосно засудили випробування, проведені 11 лютого і 19 жовтня. Діяльність Північної Кореї з розробки власних систем доставки ядерної зброї порушують санкції ООН і посилюють напруженість, ідеться в заяві Ради безпеки. Керівний орган міжнародної організації закликав усіх членів ООН «подвоїти зусилля» для реалізації санкцій ООН проти Пхеньяна.

Північна Корея неодноразово порушувала шість резолюцій Ради безпеки, які вимагають покласти край діяльності КНДР у ракетній та ядерній галузях.