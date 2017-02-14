Комітет захисту журналістів вимагає звільнити ув’язненого в Казахстані колегу

Базований у Нью-Йорку міжнародний Комітет захисту журналістів закликає владу Казахстану звільнити незалежного журналіста і критика уряду Жанболата Мамая, який минулого тижня був ув’язнений за звинуваченням у відмиванні грошей.

«Влада Казахстану систематично очищує засоби масової інформації країни від інакодумців, і арешт Жанболата Мамая є ще одним кроком у цьому напрямку», – сказала 13 лютого Ніна Огнянова, координатор Комітету захисту журналістів по країнах Центральної Азії.

Мамай писав про владну корупцію та інших дражливі питанння. 11 лютого він був затриманий на два місяців. Мамая звинувачують у незаконному отриманні коштів від лідера опозиції і колишнього керівника «БТА-Банку» Мухтара Аблязова. Цій людині, яка перебуває нині у Франції, влада Казахстану також висуває звинувачення у відмиванні грошей.

У разі визнання винним Мамаєві загрожує до семи років позбавлення волі.

Мамай заперечує звинувачення і називає справу «політично мотивованою», а також «спробою закрити газету», один із останніх незалежних ЗМІ в Казахстані. Аблязов також назвав звинувачення «абсурдними», кажучи, що він ніколи не зустрічався з Мамаєм.

Мамай до свого арешту повідомляв казахстанський службі Радіо Свобода, що за ним стежать.