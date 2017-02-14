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14 Лютий 2017, Київ 11:12
Новини | Політика

У Європарламенті відбудуться дебати щодо ситуації на Донбасі

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Європарламент 14 лютого проведе дебати про погіршення ситуації на сході України. Це питання було терміново включене до порядку денного засідання законодавчого органу ЄС.

«Сьогодні в Європарламенті відбудуться дебати щодо ситуаціі в Авдіівці і загострення конфлікту на Донбасі», – вказала у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

В обговоренні візьме участь верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Моґеріні.

За результатами дебатів на поточній сесії Європарламент не ухвалюватиме резолюції щодо України.

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