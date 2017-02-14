У Європарламенті відбудуться дебати щодо ситуації на Донбасі

Європарламент 14 лютого проведе дебати про погіршення ситуації на сході України. Це питання було терміново включене до порядку денного засідання законодавчого органу ЄС.

«Сьогодні в Європарламенті відбудуться дебати щодо ситуаціі в Авдіівці і загострення конфлікту на Донбасі», – вказала у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко.

В обговоренні візьме участь верховний представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Моґеріні.

За результатами дебатів на поточній сесії Європарламент не ухвалюватиме резолюції щодо України.