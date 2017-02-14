Суд у Криму відхилив скаргу адвоката Полозова щодо дозволу на допит

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 14 лютого відхилив апеляційну скаргу адвоката Миколи Полозова на постанову судді Київського районного суду Сімферополя про дозвіл слідчому ФСБ Росії допитати його як свідка у «справі Умерова». Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Рішення суду першої інстанції залишили без змін. Таким чином, Верховний суд Криму визнав законним примусове затримання Полозова 25 січня.

За словами кореспондента Радіо Свобода, який був у залі засідання суду, спостерігачі зустріли рішення судді вигуками: «Ганьба!».

«Верховний суд Криму сьогодні вирішив, що адвокатської таємниці не існує. Що і треба було довести», – написав адвокат у Twitter.

Шестеро співробітників ФСБ Росії 25 січня затримали Полозова біля готелю в Сімферополі і відвезли його на допит. Сам адвокат кваліфікував затримання як викрадення.

Щодо адвоката Миколи Полозова в Криму 20 грудня відновили кримінальну справу. Основною метою таких дій російської правоохоронної системи в Криму правозахисники вважають бажання відсторонити Полозова від захисту в «справі Умерова».

Після анексії Криму Росією кримські татари не визнали російську владу на території півострова, що викликало істотний тиск з боку нинішньої влади Криму і російських силових відомств. Світова спільнота виступає на захист прав людини в Криму, від Росії вимагають забезпечення прав і свобод на території півострова.

У Криму триває низка судових розглядів, проходять обшуки в будинках і затримання представників кримськотатарського народу. Такі дії російської влади в Криму правозахисники називають політично мотивованими.