Суд у Росії відхилив скаргу на арешт Сущенка – адвокат

Московський міський суд відхилив скаргу на продовження до 30 квітня арешту затриманого у Росії українського журналіста Романа Сущенка, повідомив його адвокат Марк Фейгін.

«Засідання з розгляду моєї скарги на продовження терміну утримання під вартою Сущенка завершене. Скарга залишена без задоволення», – написав адвокат у Twitter.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство». Суд продовжив арешт Сущенка до 30 квітня.

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.