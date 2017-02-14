СБУ: бойовик, затриманий за підозрою в катуванні полонених, намагався оформити українську пенсію

Служба безпеки України заявляє, що підозрюваного в катуванні полонених військових бойовика угруповання «ДНР» затримали на підконтрольній владі України території, де він хотів оформити пенсію.

У СБУ додали, що бойовика затримали спільно Генеральна прокуратура і Служба безпеки. 13 лютого Генпрокуратура інформувала, що затримання відбулося 10 лютого у Слов’янську.

«Правоохоронці встановили, що терорист навесні 2014 року добровільно вступив до незаконного збройного формування бойовиків, що діяли в окупованому на той час Слов’янську. У липні зловмисник на прізвисько «Крутий» перейшов до конвойної групи, що здійснює охорону українських військовослужбовців у приміщенні колишнього Управління СБ України в Донецькій області. За свідченням звільнених військових, він регулярно катував та знущався із заручників. Оперативники спецслужби затримали бойовика, який приїхав на територію контрольовану українською владою для оформлення пенсії», – заявили в СБУ.

У ГПУ напередодні поінформували, що слідство встановлено 11 військовослужбовців, які потерпіли від дій зазначеної особи.

11 лютого йому повідомили про підозру в участі у терористичній організації, пособництві у веденні агресивної війни проти України і порушенні законів і звичаїв війни. Суд вирішив арештувати підозрбваного на два місяці, додали в ГПУ.

За даними ООН, майже 10 тисяч людей загинули внаслідок конфлікту між українськими урядовими силами і підтримуваними Росією бойовиками на сході України від його початку в квітні 2014 року.