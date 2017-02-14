Активісти просять СБУ скасувати концерти Орбакайте через її виступ у Криму

Представники одеської «Ради громадської безпеки» (РГБ) звернулися до Служби безпеки України з проханням скасувати концерти в Україні російської співачки Христини Орбакайте через її виступ в анексованому Криму на заході «Дні Москви», який відбувся в Севастополі в червні 2014 року.

У березні цього року заплановані концерти Орбакайте в Одесі, Харкові, Києві, Дніпрі.

На своєму офіційному сайті ГО «РГБ» – організація волонтерів, яка активізувала свою діяльність з початком російської агресії проти України, повідомляє, що відповідні звернення направлено в центральний апарат Служби безпеки України і управління відомства в Одеській області.

«Вважаємо за свій обов’язок нагадати, що концертна діяльність артистів, які підтримали окупацію та фактично війну РФ проти України», є неприпустимою», – мовиться в листах РГБ. «Чекаємо на реакцію СБУ. Наша реакція зрозуміла і відома. Після Криму гастролювати в Одесі і Україні небезпечно», – написав в Facebook керівник «Ради громадської безпеки» Марк Гордієнко.

Водночас речниця Служби безпеки України Олена Гітлянська повідомила Радіо Свобода 14 лютого, що наразі інформації щодо листів у неї немає.

Також «Рада громадської безпеки» оприлюднила аналогічне звернення до міністра культури України Євгена Ніщука.

На початку лютого «Рада громадської безпеки» зверталася до управління СБУ в Одеській області з проханням «вжити оперативних заходів» щодо недопущення в’їзду в Україну російських акторів Станіслава Садальського і Тетяни Васильєвої. 5 березня артисти мали виступити в Одесі з театральною виставою. Одеські активісти згадали, що влітку артисти Садальський і Васильєва гастролювали в анексованому Криму. Копію звернення РГБ до регіонального Управління СБУ Садальський оприлюднив на своїй сторінці в «Живому журналі». Також актор написав, що в’їзд в Україну йому заборонили. Цю інформацію в Службі безпеки України спростовують. «В’їзд йому не забороняли», – відповіла Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська.

У грудні 2016 року активісти РГБ зірвали виступ в Українському музично-драматичному театрі в Одесі російської виконавиці «православних притч» Світлани Копилової через її гастролі в окупованому Донецьку.