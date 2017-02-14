Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
14 Лютий 2017, Київ 14:14
Новини | Події

У Донецьку на заводі хімічних виробів стався вибух

Околиці Донецька, ілюстративне фото

Околиці Донецька, ілюстративне фото

Дивитись коментарі

У Донецьку на казенному заводі хімічних виробів стався вибух, є постраждалі, повідомляють сепаратистські сайти.

Підтримувані Росією бойовики стверджують, що це сталося внаслідок артилерійського обстрілу з боку українських військових.

Місцева жителька в коментарі кореспонденту Радіо «Донбас.Реалії» підтвердила факт вибуху в Донецьку.

Водночас у штабі АТО спростовують звинувачення сепаратистів в артилерійському обстрілі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.

За даними ООН, на Донбасі загинули понад 9,7 тисячі людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG