У Донецьку на заводі хімічних виробів стався вибух

У Донецьку на казенному заводі хімічних виробів стався вибух, є постраждалі, повідомляють сепаратистські сайти.

Підтримувані Росією бойовики стверджують, що це сталося внаслідок артилерійського обстрілу з боку українських військових.

Місцева жителька в коментарі кореспонденту Радіо «Донбас.Реалії» підтвердила факт вибуху в Донецьку.

Водночас у штабі АТО спростовують звинувачення сепаратистів в артилерійському обстрілі.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.

За даними ООН, на Донбасі загинули понад 9,7 тисячі людей.