Суд у Москві засудив трьох обвинувачених у підготовці теракту

Московський окружний військовий суд 14 лютого визнав уродженців Північного Кавказу Аслана Байсултанова, Мохмада Межидова й Ельмара Ашаєва винними у підготовці теракту в столиці Росії і засудив їх до термінів ув’язнення від трьох до 14 років.

Суд також визнав, що обвинувачені були учасниками екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Їх затримали у жовтні 2015 року в центрі Москви.

Влада Росії раніше заявляла, що принаймні п’ять тисяч громадян Росії і вихідців з інших колишніх радянських республік їздили до Сирії й Іраку, щоб приєднатися до «Ісламської держави».