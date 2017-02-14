Депутат Вілкул зареєстрував законопроект щодо виступів у Раді мовою нацменшин

У Верховній Раді України зареєстрований проект закону щодо недопущення обмеження права народних депутатів України на виступ рідною мовою мовних меншин України під час засідань у парламенті.

Автором законопроекту є народний депутат із фракції «Опозиційний блок» Олександр Вілкул.

На даний час на сайті парламенту текстокумента відсутній.

Це є альтернативний законопроект до проекту закону, зареєстрованого головою Верховної Ради Андрієм Парубієм.

Цим документом пропонується визначити, що засідання Верховної Ради України, її комітетів і комісій ведуться винятково державною мовою. У пояснювальній записці Парубій нагадує, що, відповідно до Конституції України, державною мовою в Україні є українська мова, а норми Конституції зобов’язують застосовувати державну мову як мову офіційного спілкування посадових і службових осіб при виконанні ними службових обов’язків, в роботі і в діловодстві.

Нині, відповідно до регламенту, мова ведення засідань Верховної Ради визначається законом «Про засади державної мовної політики» (так званого «закону Колесніченка-Ківалова»). У цьому законі вказується, що засідання Верховної Ради, її комітетів і комісій ведуться державною мовою. Промовець може виступати іншою мовою, переклад його виступу на державну мову, у разі необхідності, забезпечує апарат Верховної Ради. Проекти законів вносяться на розгляд державною мовою.

Минулого тижня під час засідання Ради Андрій Парубій закликав депутатів від «Опозиційного блоку» говорити державною мовою під час обговорення законопроектів, або попереджувати завчасно, щоб можна було забезпечити переклад. Він також закликав депутатів не провокувати протистоянь і створювати конфлікт там, де його немає. Після цього «Опозиційний блок» попросив Генпрокуратуру надати оцінку словам спікера.

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