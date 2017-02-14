Вища рада правосуддя перенесла розгляд питання про відсторонення Гречківського

Вища рада правосуддя через відсутність кворуму перенесла розгляд питання щодо відсторонення від посади члена ради Павла Гречківського.

Як повідомив голова ВРП Ігор Бенедисюк, сьогодні на засіданні присутні 14 з 15 членів ВРП, для кворуму необхідно 14 членів, проте Гречківський не може брати участі у вирішенні клопотання щодо нього, тому кворуму немає.

У зв’язку з цим ухвалено рішення про перенесення розгляду клопотання ГПУ на 22 лютого.

Раніше Генпрокуратура звернулася до ВРП щодо зупинення на чотири місяці повноважень члена Вищої ради правосуддя Гречківського до закінчення проведення стосовно нього досудового розслідування.

У вересні минулого року у Генеральній прокуратурі України повідомили, що силовики викрили одного з членів Вищої ради юстиції у спробі отримати від представника комерційної структури хабар у 500 тисяч доларів США. За даними відомства, член ВРЮ намагався отримати ці кошти за здійснення «впливу на винесення судом першої інстанції рішення на користь суб’єкта господарювання та залишення його в силі судами апеляційної та касаційної інстанцій». Згодом стало відомо, що йдеться про Павла Гречківського.

22 вересня минулого року Вища рада юстиції відмовилася відсторонити від посади члена ради Гречківського після розгляду відповідного клопотання Генеральної прокуратури.

Гречківський заявляв, що не причетний до інкримінованих йому злочинів і готовий пояснити свою позицію в суді.

У рішенні ВРЮ вказано, що Генпрокуратура не надала доказів порушення присяги Гречківським. Також тоді Вища рада юстиції надіслала до ГПУ офіційне прохання про надання доказів, що свідчать про порушення Гречківським присяги члена ВРЮ.

Гречківський був обраний на посаду члена ВРЮ від адвокатської спільноти на з’їзді адвокатів. Наразі він є членом Вищої ради правосуддя, у яку в січні почала реорганізовуватися Вища рада юстиції.