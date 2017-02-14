У Росії пов’язали відставку радника Трампа з антиросійською «параноєю»

Російські депутати виступили на захист колишнього радника президента США з питань національної безпеки Майкла Флінна, який подав у відставку 13 лютого, і пов’язали його звільнення з антиросійською «параноєю».

Голова комітету із закордонних справ верхньої палати парламенту Росії, Ради федерації, Костянтин Косачов заявив, що звільнення радника через його контакти з Росією є «не просто параноєю, а чимось незмірно гіршим».

«Або Трамп не знайшов шуканої самостійності і його послідовно (і небезуспішно) заганяють в кут, або русофобія вразила тепер вже і нову адміністрацію від верху до низу», – написав Косачов у Facebook.

Голова комітету інформаційної політики Ради федерації Росії Олексій Пушков невдовзі після оголошення про відставку радника Дональда Трампа заявив, що «мішенню є не Флінн, а відносини з Росією».

«Вигнання Флінна було першим актом. Тепер мета – сам Трамп», – додав він.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку. Це сталося пізно ввечері 13 лютого після того, як він визнав, що ввів в оману високопосадовців із команди президента Трампа щодо змісту своїх контактів із послом Росії в США.

Флінн спершу сказав віце-президенту Майку Пенсу, що в грудні 2016 року під час неодноразових розмов із послом Росії Сергієм Кисляком не обговорював санкції у той час, коли колишній президент США Барак Обама готував нові санкції проти Росії через імовірне втручання Москви в президентські вибори.

Ці заяви Флінна дозволили Пенсові в телевізійному інтерв’ю виступити на захист радника з національної безпеки.

Але через деякий час Флінн у відповідь на опубліковані доповіді американських спецслужб визнав, що, можливо, обговорював санкції з Кисляком. Таке обговорення могло бути порушенням законів США, які забороняють вести зовнішньополітичні переговори приватним особам (а в грудні 2016 року Флінн ще не обіймав жодних офіційних посад).

Флінн був відданим прихильником Трампа під час усієї виборчої кампанії 2016 року, але його зв’язки з Росією викликали занепокоєння серед інших радників 45-го президента США.

Білий дім після відставки Флінна назвав генерала у відставці Кіта Келлоґа виконувачем обов’язків радника з питань безпеки.