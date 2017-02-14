ЄС хвилюється через блокаду залізниці на Донбасі – Мінґареллі

Європейський союз стурбований блокуванням залізничного сполучення між підконтрольними та непідконтрольними Україні територіями у Донецькій області. Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Юґ Мінґареллі під час виступу на форумі Реанімаційного пакету реформ у Києві.

«Ми знаємо, що це дуже непроста ситуація, ми знаємо, що є багато контрабанди на лінії розмежування. Але те, що відбувається впродовж останніх двох тижнів, вказує на те, що перша жертва – населення, що перебуває по обидва боки лінії зіткнення», – зазначив посол.

Між тим, за його словами, Євросоюз підтримує план українського уряду щодо окупованих територій.

Минулого місяця активісти, серед яких депутати Верховної Ради та ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених.

2 лютого поліція Донеччини почала кримінальне провадження за фактом блокування невідомими у камуфляжі залізничного переїзду у місті Бахмут, а 10 лютого – ще одне, через блокування залізниці поблизу Торецька. Також поліція повідомляє про захоплення двох електровозів.

Заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявляв, що блокування ділянки залізниці на Луганщині може призвести до проблем з енергопостачанням.