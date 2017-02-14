Гройсман: потрібно 3-5 років для незалежності від антрациту з Донбасу

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що потрібно

3-5 років для незалежності від антрациту з Донбасу.

«Для того щоб провести модернізацію і відмовитися від цього вугілля і перейти, наприклад, на газову групу, яка видобувається в регіонах, підконтрольних нам, потрібно 3-5 років і ще щорічні інвестиції у розмірі не менше 15 мільярдів гривень», – сказав він.

При цьому прем’єр також заявив, що він проти «контрабандного переміщення товарів» через лінію розмежування на Донбасі.

За його словами, уряд якісно підготувався до опалювального сезону, але «деякі українці» хочуть його зірвати і спонукати тимчасові вимкнення електроенергії.

«Нам треба розмежувати боротьбу з контрабандою і розмежувати боротьбу з українським народом», – наголосив Гройсман.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі, постачання цього вугілля заблокували ветерани та громадські активісти. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Серед координаторів блокади – колишні очільники добровольчих батальйонів «Донбас» та «Айдар». Донецька поліція відкрила чотири кримінальні провадження через блокування залізниці.