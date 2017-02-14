У Кривому Розі невідомі побили журналіста комунального телеканалу

У Кривому Розі невідомі побили журналіста і гостьового редактора комунального телеканалу ТРК «Рудана» Володимира Куропятника, заявила керівник телеканалу Наталія Власова.

За її даними, невідомі напали на журналіста увечері 13 лютого й одразу ж почали завдавати йому ударів по голові й обличчю. Як заявила Наталія Власова, інцидент пов’язаний із професійною діяльністю – невідомі не взяли ні гаманець, ні телефон журналіста.

Як поінформувала керівник телеканалу, в журналіста зламаний ніс і є підозра на струс мозку.

У поліції Кривого Рогу 14 лютого Радіо Свобода повідомили, що журналіст звернувся із заявою про побиття. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального Кодексу України – умисні легкі тілесні ушкодження. Справу розслідує Криворізький міський відділ поліції.

Цієї неділі у Кам’янському невідомі спалили авто головного редактора сайту «5692» і газети «Місто 5692» Сергія Гузя. За даними поліції, кримінальне провадження відкрите за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України – умисне знищення чи пошкодження майна. Головний редактор пов’язує інцидент зі своєю професійною діяльністю.