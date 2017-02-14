Гройсман на засіданні уряду розкритикував Тимошенко

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман розкритикував колишнього прем’єра, лідера партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, назвавши її «мамою української економічної слабкості, корупції і популізму».

«Батьками корупції, популізму, неефективності, постійних економічних криз є теж люди. Я вважаю, що мамою української економічної слабкості, знищення української незалежності, корупції, популізму та неефективності є Юлія Тимошенко», – сказав Гройсман на засіданні Кабміну.

10 лютого у Верховній Раді група народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко зареєструвала постанову про відставку Гройсмана. Однак через кілька година ця постанова з сайту Ради зникла. Тимошенко тоді заявила, що внесли цю постанову про звільнення Гройсмана з посади прем’єр-міністра як «людини, яка знищила українську економіку, мале підприємництво, яка покриває колосальну корупцію».

14 квітня 2016 року Верховна Рада обрала новим прем’єр-міністром Володимира Гройсмана, задовольнивши прохання Арсенія Яценюка про відставку.