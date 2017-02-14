Екс-депутат Держдуми Росії заявляє, що отримав громадянство України

Колишній депутат Держдуми Росії від КПРФ Денис Вороненков заявляє, що у грудні отримав громадянство України. Про це він сказав в інтерв’ю порталу censor.net.ua.

За словами Вороненкова, це сталося через два дні після закінчення його повноважень депутата російського парламенту.

Вороненков також підтвердив опубліковану раніше ЗМІ інформацію про те, що він дав свідчення Генеральній прокуратурі України проти колишнього українського президента Віктора Януковича.

«Так, я дав свідчення у справі про державну зраду Януковича. Я вважав це своїм обов’язком, допомогти своїй країні і викрити цього негідника. Янукович – маріонетка», – заявив Вороненков.

Про те, що Вороненков «сам проявив ініціативу» і дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про держзраду екс-президента країни Віктора Януковича, написала в кінці січня газета «Коммерсант». Раніше у цій же справі дав свідчення інший колишній російський депутат Ілля Пономарьов.

Раніше російська прокуратура відмовилася порушити справу на Вороненкова, якого Слідчий комітет Росії підозрює в рейдерському захопленні будівлі в центрі Москви. У грудні 2016 року екс-депутат переїхав до Києва.