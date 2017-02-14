МЗС України: справа щодо журналіста Сущенка є політичною

У Міністерстві закордонних справ України справу щодо затриманого в Росії українського журналіста Романа Сущенка назвали політичною.

«Абсолютно зрежисована політична справа. Але боротимемося і далі за визволення Сущенка та інших заручників Кремля», – написала речник МЗС України Мар'яна Беца в twitter.

Cьогодні Московський міський суд відхилив скаргу на продовження до 30 квітня арешту Сущенка.

ФСБ Росії 30 вересня минулого року в Москві затримала кореспондента українського агентства «Укрінформ» Романа Сущенка, назвавши його «співробітником української розвідки», який нібито «цілеспрямовано збирав відомості про діяльність збройних сил і військ національної гвардії Російської Федерації, що є державною таємницею».

Кримінальну справу російські слідчі порушили за статтею «шпигунство».

Сущенко всі звинувачення відкидає. Українська сторона називає звинувачення проти журналіста безпідставними і вимагає негайно його звільнити.