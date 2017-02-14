Уряд не запроваджував надзвичайного стану в енергетиці – Зубко

Уряд не розглядав впровадження надзвичайного стану в енергетиці у зв’язку із блокадою залізниці на Донбасі. Про це заявив за підсумками засідання віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зубко.

За його словами, ще день-два повинне тривати обговорення, яким чином зменшити споживання вугілля із 28 тисяч тонн до 20 тисяч.

«Це введення надзвичайних заходів, я б хотів, щоб ми не плутали це з надзвичайним станом. Надзвичайні заходи дозволяють в оперативному режимі давати можливість експлуатації енергоблоків теплогенерації, які працюють в Україні. Це не стосується надзвичайного стану якогось спеціального для населення, це стосується сталого функціонування енергетичної системи в Україні», – сказав Зубко.

Водночас сьогодні прем’єр Володимир Гройсман заявив, що він проти «контрабандного переміщення товарів» через лінію розмежування на Донбасі. Він зазначив, що уряд якісно підготувався до опалювального сезону, але «деякі українці» хочуть його зірвати і спонукати тимчасові вимкнення електроенергії.

«Нам треба розмежувати боротьбу з контрабандою і розмежувати боротьбу з українським народом», – наголосив Гройсман.

13 лютого відбулося засідання Антикризового енергетичного штабу. Серед заходів, які пропонувались під час засідання,– перенесення базового навантаження на атомну енергетику, коригування графіку роботи промисловості, щоб мінімізувати споживання електроенергії в години пік, та пріоритетне постачання електроенергії населенню.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості та Міністерство регіонального розвитку заявили про намір подати на розгляд уряду план дій за умови надзвичайної ситуації в енергетиці.

Як повідомляв міністр енергетики Ігор Насалик, наявні запаси антрациту на українських електростанціях – 900 тисяч тонн, цього має вистачити на 30 днів функціонування енергетики у нинішньому режимі.

Поклади вугілля антрацитової групи в Україні є лише в зоні бойових дій на Донбасі.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та ветерани АТО, розпочали блокаду залізниці «Луганськ-Лисичанськ-Попасна» з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення та захоплення електровозів.