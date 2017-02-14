Турецькі ЗМІ: поліція затримала підозрюваного в організації нападу на нічний клуб Стамбула

Поліція Туреччини затримала підозрюваного в організації нападу на нічний клуб Стамбула 1 січня, внаслідок якого загинули 39 людей, повідомляють турецькі ЗМІ.

За повідомленнями, громадянин Франції турецького походження був затриманий в аеропорту Стамбула 12 лютого.

Влада повідомляє, що підозрюваний, якого ідентифікують лише як А.С., вважається одним із організаторів нападу.

Турецька поліція ввечері 16 січня під час спецоперації затримала підозрюваного у нападі на нічний клуб Стамбула. Громадянина Узбекистану Абдулкадира Машаріпова затримали під час рейду поліції в районі Бешикташ.

Вночі 1 січня озброєний нападник відкрив вогонь у нічному клубі Reina в історичному районі Стамбула Ортакей, коли там зібралося понад півтисячі людей для святкування Нового року. Він розстріляв охоронця-поліцейського на вході і влаштував стрілянину з автоматичної зброї всередині. В результаті нападу 39 людей загинули і понад 60 були поранені.

Відповідальність за напад на себе взяло угруповання «Ісламська держава», заявивши, що це помста за дії турецьких військових у Сирії.