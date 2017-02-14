2017 рік буде критичним для України – Мюнхенська конференція з безпеки

Поточний рік буде критичним для України та решти Європи через політику нової адміністрації США та майбутні вибори в найбільших країнах ЄС, йдеться у цьогорічній доповіді «Пост-правда, пост-захід, пост-порядок?».

Доповідь оприлюднила «Мюнхенська конференція з безпеки» 13 лютого. Автори дослідження висловлюють стурбованість ймовірним скороченням санкцій щодо Росії, оскільки стверджують, із посиланням на Александра Гуґа зі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, що конфлікт на Донбасі «далекий від замороження».

«Хоча до повного виконання Мінських угод, схоже, ще далеко, все більше політиків починають міркувати про перегляд санкцій ЄС, які безпосередньо пов'язані з цими угодами», – зауважують автори.

У вступі до документу наголошується, що «безпекова ситуація у світі є, можливо, найбільш нестійкою з часів Другої світової». Автори доповіді вказують на суперечливі повідомлення з боку нового керівництва Сполучених штатів щодо Росії та загальне зростання популізму у світі.

Мюнхенська конференція з безпеки запланована на 17-19 лютого у Німеччині.

Збройний конфлікт на Сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці». Частину Донецької та Луганської областей, зокрема Донецьк і Луганськ, наразі контролюють проросійські сепаратисти.

За даними ООН, на Донбасі загинули понад 9,7 тисячі людей.