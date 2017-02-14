Порошенко посмертно нагородив Воробйова орденом Богдана Хмельницького

Президент України Петро Порошенко підписав указ про нагородження генерал-полковника Геннадія Воробйова орденом Богдана Хмельницького І ступеня посмертно.

Як йдеться у документі, Воробйова нагородили «за визначні особисті заслуги у зміцненні обороноздатності та безпеки України, самовіддане служіння народові України, зразкове і бездоганне виконання військового обов’язку».

11 лютого у своєму кабінеті помер начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-полковник Геннадій Воробйов.

У 2009-2014 роках генерал Геннадій Воробйов обіймав посаду командувача Сухопутних військ, 16 січня 2014 року він відмовився виконувати наказ про застосування сили до активістів Майдану.

З початку бойових дій на Донбасі Воробйов брав участь у розробці багатьох військових операцій, будучи першим заступником начальника Генерального штабу Збройних сил.