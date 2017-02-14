Порошенко привітав Бердімухамедова з переобранням на посаду президента Туркменистану

Президент України Петро Порошенко привітав Ґурбанґули Бердімухамедова з переобранням на посаду президента Туркменистану.

Як повідомляє прес-служба Порошенка, співрозмовники обговорили, зокрема, організацію офіційного візиту туркменського лідера в Україну цього року.

«Співрозмовники досягли домовленості про проведення чергового засідання спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з економічного та культурно-гуманітарного співробітництва найближчим часом», – мовиться в повідомленні.

Порошенко та Бердімухамедов обговорили питання залучення українських компаній до реалізації інфраструктурних проектів у Туркменистані, а також важливість відновлення прямого авіасполучення між Києвом та Ашгабатом.

13 лютого Центральна виборча комісія Туркменистану оголосила переможцем недільних виборів президента Ґурбанґули Бердімухамедова, чинний президент здобув 97,69 відсотка голосів виборців. Таким чином, він обійме цю посаду втретє.

Жодні парламентські чи президентські вибори в Туркменистані з часу здобуття незалежності у 1991 році не були визнані вільними і справедливими міжнародними спостерігачами.