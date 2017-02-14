НАБУ зробило публічним реєстр справ, переданих до суду

Національне антикорупційне бюро України зробило публічним реєстр справ, переданих до суду. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Ради громадського контролю при НАБУ Олексій Гриценко.

Минулого тижня директор НАБУ Артем Ситник заявляє, що станом на кінець січня бюро завершило досудове розслідування у 50 провадженнях, щодо 15 з них є рішення суду.

У квітні 2015 року призначили Артема Ситника на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Проте Антикорупційне бюро зареєструвало перші провадження лише у грудні 2016 року, оскільки влітку проводився конкурс на посаду детектива НАБУ і лише у листопаді минулого року призначили керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яка має наглядати за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, здійснюваного антикорупційним бюро України, а також підтримувати держобвинувачення у відповідних провадженнях.

Загалом боротися з корупцією в Україні повинні три структури: Національне антикорупційне бюро, Спеціальна антикорупційна прокуратура і Національне агентство із запобігання корупції.