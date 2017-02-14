Тимошенко: сьогоднішні заяви Гройсмана є свідченням слабкості

Лідер фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила, що сьогоднішні заяви прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана є свідченням слабкості.

«Всі ці образи – це свідчення слабкості і нездатності діяти морально, духовно і чесно. Я дякую за таку «валентинку» від прем’єр-міністра України напередодні свята», – сказала Тимошенко.

Сьогодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду розкритикував Тимошенко, назвавши її «мамою української економічної слабкості, корупції і популізму».

Перед цим, 10 лютого, у Верховній Раді група народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко зареєструвала постанову про відставку Гройсмана. Однак через кілька година ця постанова з сайту Ради зникла. Тимошенко тоді заявила, що внесли цю постанову про звільнення Гройсмана з посади прем’єр-міністра як «людини, яка знищила українську економіку, мале підприємництво, яка покриває колосальну корупцію».

14 квітня 2016 року Верховна Рада обрала новим прем’єр-міністром Володимира Гройсмана, задовольнивши прохання Арсенія Яценюка про відставку.