Столтенберґ закликає членів НАТО збільшувати оборонні витрати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликає країни-члени альянсу збільшити оборонні витрати. Про це він заявив напередодні першої зустрічі міністра оборони США Джеймса Маттіса з представниками членів альянсу у Брюсселі.

«Після багатьох років скорочення оборонних витрат, ми маємо подолати кризу», – заявив Столтенберґ 14 лютого, додавши, що у 2016 році оборонні витрати країн Євросоюзу і Канади зросли на 3,8%.

«Це суттєво більше, ніж ми передбачали. Це приблизно на 10 мільярдів більше за наші оборонні витрати. Надзвичайно важливо щоб ми продовжували цей імпульс», – сказав Єнс Столтенберґ.

За його словами, «оборонні витрати були головною темою» під час його двох телефонних розмов з президентом США Дональдом Трампом.

«Він чітко висловив відданість НАТО, трансатлантичним зобов’язанням, але у той же час наголосив на важливості прозорості розподілення навантаження», – наголосив Столтенберґ.

У 2014 році Росія анексувала український Крим і розпочала підтримку сепаратистів на українському Донбасі. Після цього лідери НАТО зобов’язалися зменшити скорочення оборонних витрат і почали збільшувати військові бюджети до 2% ВВП.

За словами Єнса Столтенберґа, США, Велика Британія, Польща, Греція і Естонія наразі вже досягли цієї мети, тоді як Латвія, Литва і Румунія наблизилися до цього впритул.