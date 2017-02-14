ЦВК призначила вибори у 7 об’єднаних громадах на 30 квітня

Центральна виборча комісія призначила перші місцеві вибори у ще семи об’єднаних територіальних громадах на 30 квітня.

Як повідомляє прес-служба ЦВК, початок виборчого процесу комісія оголосила з 11 березня.

Крім того, ЦВК затвердила календарний план основних організаційних заходів щодо підготовки й проведення перших виборів об’єднаних громад 30 квітня.

Перед цим комісія призначила вибори в 40 об’єднаних громадах на 30 квітня.

Протягом 2016 року в Україні відбулися вибори у понад 200 об’єднаних територіальних громадах – сільських, селищних та міських (останні 18 грудня). Минулоріч перші місцеві вибори провели понад півтори сотні громад. Таким чином, відбувається процес децентралізації, що передбачає скасування районного поділу в країні. В кожній області передбачається створення 4-6 повітів, які у свою чергу, діляться на територіальні громади.