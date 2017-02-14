Петренко заявляє про необхідність переформатування НАЗК

Міністр юстиції Павло Петренко заявляє про необхідність переформатування складу Національного агентства з запобігання корупції.

Міністр вважає необхідним змінити структуру, склад і принцип роботи НАЗК після закінчення другого етапу електронного декларування, тобто після 1 квітня.

«Можливо, необхідно буде поміняти й переформатувати професійно й особистісно, але, імовірно, необхідно міняти саму структуру, щоб була конкретна людина, що відповідає за роботу, таку як система електронного декларування, перевірка декларацій, антикорупційна політика», – заявив Петренко.

При цьому він звинуватив Нацагентство в системній безвідповідальності й непрофесіоналізмі.

Наразі у НАЗК цих заяв Петренка не коментували.

Минулого тижня Петренко звинуватив НАЗК у блокуванні призначення переможців конкурсів на державну службу через висновки спеціальної перевірки кандидатів.

Національне агентство з питань запобігання корупції є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, який забезпечує формування та реалізує державну антикорупційну політику. Нацагентство є колегіальним органом, до керівного складу якого має входити п’ять членів. На сьогодні затверджено чотири члени на чолі з Наталією Корчак.