Депутатів закликали подарувати коханим конвенцію проти домашнього насильства

Акції з вимогою ратифікувати Стамбульську конвенцію проти насильства щодо жінок та домашнього насильства відбулися у Києві, Запоріжжі, Харкові та інших містах України.

У столиці активісти пікетували приміщення комітетів Верховної Ради, тримаючи плакати із пропозиціями депутатам «подарувати» кращий захист від насильства своїм коханим.

У Запоріжжі роздавали перехожим спеціально створені для акції «валентинки» і роз’яснювали основні положення Стамбульської конвенції.

«Ми інформуємо, що є такий документ, що спростив би життя людей, зробив би його більш цивілізованим, таким, де є повага до людей, до жінок, скасував би такий пострадянський дискурс, де все домашнє насилля має залишатися в сім'ї і не має виноситися. Через це ми маємо, як мінімум, 130 тисяч жертв насилля щороку. Це офіційні дані, а неофіційні – набагато більші», – розповіла Радіо Свобода активістка Amnesty International із Запоріжжя Наталя Лобач.

Окрім того,вже кілька днів триває онлайн-кампанія із хештегом #КонвенціяУПодарунок, до якої, зокрема, долучилася українська делегація, що сьогодні у Женеві звітувала перед Комітетом з питань ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.

Окрім того, спеціальні листівки підготували для президента Петра Порошенка, прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та інших українських політиків.

Серед ініціаторів акції – українське представництво Amnesty international та «Центр інформації про права людини».

Україна підписала Стамбульську конвенцію у 2011-му році, ратифікацію запланували на другий квартал 2016-го, але цього не відбулося.

У листопаді минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні закон «Про запобігання та протидію домашньому насильству», вилучивши з нього слово «гендер».

Наразі у Кримінальному кодексі України немає окремої статті про домашнє насильство, однак діє окремий закон – «Про попередження насильства в сім’ї»: залежно від завданих людини збитків, відповідальність агресора може бути кримінальна або адміністративна.