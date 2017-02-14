НАБУ викликає на допит 16 лютого депутата Лозового

Національне антикорупційне бюро викликає на допит 16 лютого як свідка депутата від фракції Радикальної партії Андрія Лозового. Фотокопію повістки депутат опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження (відкритого за частиною 3 статті368-2 (Незаконне збагачення) від 11 січня 2017 року )... запрошую Вас з’явитися 16 лютого о 10:00 у Національне антикорупційне бюро для допиту як свідок», – йдеться у документі.

Лозовий повідомив, що має намір піти на допит. Наразі невідомі подробиці цього провадження.

Проте у НАБУ повідомляли про реєстрацію 11 січня чергового кримінального провадження за фактом незаконного збагачення народним депутатом. Тоді прізвища депутата у бюро не уточнили.

У ніч на 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які посідають відповідальне й особливо відповідальне становище: президента, прем’єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.

