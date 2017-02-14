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14 Лютий 2017, Київ 18:45
Новини | Події

НАБУ викликає на допит 16 лютого депутата Лозового

Андрій Лозовий

Андрій Лозовий

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Національне антикорупційне бюро викликає на допит 16 лютого як свідка депутата від фракції Радикальної партії Андрія Лозового. Фотокопію повістки депутат опублікував на своїй сторінці в Facebook.

«З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження (відкритого за частиною 3 статті368-2 (Незаконне збагачення) від 11 січня 2017 року )... запрошую Вас з’явитися 16 лютого о 10:00 у Національне антикорупційне бюро для допиту як свідок», – йдеться у документі.

Лозовий повідомив, що має намір піти на допит. Наразі невідомі подробиці цього провадження.

Проте у НАБУ повідомляли про реєстрацію 11 січня чергового кримінального провадження за фактом незаконного збагачення народним депутатом. Тоді прізвища депутата у бюро не уточнили.

У ніч на 31 жовтня 2016 року завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які посідають відповідальне й особливо відповідальне становище: президента, прем’єра, членів уряду, депутатів, суддів, правоохоронців.

НАБУ розслідує кримінальні правопорушення щодо декларування недостовірної інформації і незаконного збагачення, вчинених найвищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Підслідними НАБУ є найвищі посадові особи.

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