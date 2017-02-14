ВРП звільнила Отрош з посади судді Печерського райсуду Києва

Вища рада правосуддя звільнила Інну Отрош з посади судді Печерського районного суду Києва.

Як повідомляє прес-служба відомства, ВРП визнала порушення Отрош вимог щодо несумісності.

Міністерство юстиції України звернулося до ВРЮ з проханням звільнити Отрош. У Мін’юсті пояснили – суддя Печерського райсуду Києва Інна Отрош обіймала понад рік посаду члена Вищої ради юстиції – з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року – у зв’язку з чим до неї застосовується заборона протягом десяти років з дня набрання чинності законом «Про очищення влади» обіймати посади, щодо яких здійснюється очищення влади, а також Отрош не подала заяв про застосування або незастосування заборон та проведення стосовно неї перевірки.

Також у ВРЮ з посиланням на дані Печерського райсуду Києва Отрош з 7 жовтня 2014 року по 28 липня 2016 року 20 разів повідомляла про те, що вона хворіє, перебуває на лікарняному, проте жодних документів на підтвердження не надала.

У Держприкордонслужбі заявили, що Інна Отрош 26 лютого 2014 року залишила територію України і з того часу державний кордон України не перетинала.

У липні минулого року Вища рада юстиції відкрила провадження за зверненням Міністерства юстиції щодо Отрош.

За даними ЗМІ, Інна Отрош, яка очолювала Печерський райсуд Києва, навесні 2014 року втекла до анексованого Росією Криму.