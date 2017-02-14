Штаб: на Донбасі сепаратисти порушують режим тиші на всіх напрямках

У штабі АТО заявляють, що на Донбасі підтримувані Росією бойовики сьогодні порушують режим тиші на всіх напрямках, втрат серед українських військових немає.

Як повідомляє прес-центр штабу, на донецькому напрямку сепаратисти з мінометів обстріляли Троїцьке, Невельське, Піски та Авдіївку, з стрілецької зброї – Зайцеве, Піски та Новгородське.

За даними штабу, на маріупольському напрямку бойовики зі 120 міліметрових мінометів обстрілювали Водяне, а згранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Павлопіль та Широкине.

На луганському напрямку проросійські сепаратисти з великокаліберних кулеметів обстрілювали Новозванівку, додають українські військові.

В угрупованні «ЛНР» заявляють, що за минулу добу українські військові двадцять разів порушили режим тиші у районі сіл Калинівка і Логвинове.

В угрупованні «ДНР» звинувачують українських військових в обстрілах околиць Ясинуватої і Донецька.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.