Санкції проти Росії залишатимуться до повного виконання Мінських угод – Мальта

Парламентський секретар Мальти з питань головування цієї країни у ЄС Іян Бордж заявляє, що санкції проти Росії залишатимуться до повного виконання Мінських угод.

«Ми розглядаємо санкції як інструмент, а не як мету. Ми повторюємо знову і знову: коли Мінські угоди будуть повністю виконані, пов’язані з ними санкції будуть зняті. Це також означає, що допоки домовленості не будуть виконі, санкції залишаться на нинішньому рівні», – заявив Бордж 14 лютого у Європарламенті у Страсбурзі, де обговорювали ситуацію на сході України, виступаючи від імені голови європейської дипломатії Федеріки Моґеріні.

1 січня Мальта розпочала піврічне головування у ЄС.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.

Від квітня 2014 року на Донбасі триває збройний конфлікт.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій хіба що російських «добровольців».