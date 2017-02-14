НБУ дещо послабив офіційний курс гривні щодо долара США

Національний банк України послабив офіційний курс гривні щодо долара США на 7 копійок – до 27, 22 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро складає 28,92.

У попередній торговельний день НБУ встановив на рівні 27,16 і зміцнив офіційний курс гривні на 4 копійки.

У січні курс гривні щодо долара США почав знижуватися, тоді Національний банк України коливання курсу гривні щодо долара США пояснював ситуативними і сезонними факторами, як-то вихідними у США, що припадали посеред тижня, чи спадами ділової активності.

Сьогодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що у 4 кварталі 2016 року зростання економіки України становило 4,7% ВВП