У Києві під час вшанування героїв Небесної сотні поліція працюватиме у посиленому режимі

Поліцію Києва в період відзначення Дня героїв Небесної сотні мають намір перевести на посилений режим несення служби, на службу вийдуть понад 6 тисяч правоохоронців.

«З метою забезпечення публічного порядку та безпеки громадян у територіальних підрозділах планують за необхідності розгорнути діяльність оперативних штабів. До їх складу увійдуть представники поліції, Національної гвардії, ДСНС, а також місцевої влади», – повідомляє прес-служба Нацполіції.

У Києві поліція планує вживати превентивні заходи – здійснювати перевірку документів, огляд речей, а у разі необхідності – обмежувати доступ на окремі ділянки.

Відповідно до указу президента України Петра Порошенка, у період з 18 по 22 лютого в усіх регіонах заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної Сотні.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.