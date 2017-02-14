Поліція Малайзії з’ясовує причини смерті брата північнокорейського лідера

Поліція Малайзії підтвердила смерть зведеного брата північнокорейського лідера в аеропорту Куала-Лумпура у Малайзії, яку ЗМІ називають вбивством.

Голова поліції Куала-Лумпура підтвердив 14 лютого, що чоловік з Північної Кореї, який помер напередодні дорогою з аеропорту до шпиталю, був Кім Чен Нам, старший зведений брат лідера Північної Кореї.

Наразі представники слідства чекають на результати автопсії, щоб встановити причину смерті.

За відомостями південнокорейського каналу TV Chosun, Кім Чен Нам був отруєний двома жінками, ймовірно, співробітницями північнокорейських спецслужб.

Кім Чен Нам і Кім Чен Ин – сини колишнього лідера КНДР Кім Чен Іра, який помер в 2011 році, але у них різні матері.

Кім Чен Нам тривалий час перебував за межами Північної Кореї і неодноразово критично висловлювався проти правління своєї родини в КНДР.