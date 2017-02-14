Трамп очікує від Росії повернення Криму Україні – Білий дім

Президент США Дональд очікує від влади Росії повернення Україні Криму і деескалації насильства на Донбасі. Про це заявив речник Білого дому Шон Спайсер.

«У той же час він очікує з нетерпінням і хоче співпрацювати з Росією», – заявив Спайсер 14 лютого на брифінгу у Вашингтоні. За його словами, в першу чергу йдеться про співпрацю в боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава» і тероризму.

Речник нагадав, що про рішучу позицію Вашингтона щодо України, зокрема, Криму, вже заявляла раніше постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі, яка на засіданні Ради безпеки різко засудила окупацію Криму Росією і дії Москви на сході України.

Президент Трамп, якого вважають загалом прихильним до Кремля, неодноразово робив суперечливі заяви щодо ситуації в Україні і його ставлення до Росії. Однією з перших таких заяв, іще в час передвиборної кампанії, були слова Трампа, що він у разі обрання розгляне можливість визнати належність Криму Росії.

Дональд Трамп наголошував, що його метою є досягнення вигідних передусім для США домовленостей із Росією, і у разі, якщо цього не станеться, він буде твердішим стосовно Росії, ніж його конкурент на виборах президента США 2016 року, демократ Гілларі Клінтон.

До виборів Трамп неодноразово критикував колишнього президента США Барака Обаму за слабкість щодо Росії та особисто Путіна. Він також схвально висловлювався на адресу президента Росії.

У питанні НАТО Трамп наполягає, що країни-члени альянсу мають виконувати зобов’язання витрачати на оборону не менше ніж 2% ВВП. На сьогодні, лише кілька країн НАТО дотримуються цього зобов’язання.

Відносини між Росією і Заходом погіршилися після агресії Москви щодо України. Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014 року, на Донбасі загинуло близько 10 тисяч людей.