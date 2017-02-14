Київ може отримувати 300 мільйонів гривень від оплати паркування – експерт

Щонайменше 300 мільйонів гривень міг би отримувати бюджет Києва від оплати парковочних місць, заявив транспортний експерт Дмитро Беспалов в ефірі програми «Молодь плюс».

За його словами, щодня на дороги української столиці виїжджає близько 600 тисяч машин, тож 300 мільйонів можна буде отримана навіть, якщо кожна з автівок буде запаркована за 2 гривні у день.

Беспалов зазначає, що у паркінг-сфері дуже великий обіг необлікованої готівки, водночас комунальне підприємство «Київпартранссервіс» донедавна було збитковим. Тож експерт радить оплачувати стоянку у паркоматах чи через мобільний застосунок, а не платити паркувальнику.

Водночас, за даними комунального підприємства «Київпартранссервіс», всього у місті – 24 тисячі машиномісць для паркування, тобто у 25 разів менше, ніж автівок, що пересуваються столицею. Такий дисбаланс потрібно ліквідовувати, каже експерт.

Щоб вирішити проблему нестачі паркомісць, необхідне чітке дотримання правил дорожнього руху і жорстке покарання за їхнє порушення, впевнений Дмитро Беспалов. Крім того, після зміни державних будівельних норм, на деяких дорогах автомобільні смуги можна буде зменшити, і, лишивши їхню кількість – помістити зону парковки.