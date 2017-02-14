Прем’єр Чорногорії закликає Росію припинити дестабілізацію його країни

Чорногорський прем’єр-міністр Душко Маркович закликає Росію і її союзників у Чорногорії припинити дестабілізацію країни, зокрема протистояння проти вступу Подгориці у НАТО.

Про це Маркович заявив 14 лютого, наступного дня після того, як проросійські партії у Чорногорії розкритикували заклик спеціального прокурора до парламенту скасувати імунітет двох опозиційних лідерів.

Прокурор заявив, що Андрія Мандича і Мілана Кнезевича,лідерів проросійського «Демократичного фронту», який протистоїть членству країни у НАТО, підозрюють у «створенні кримінальної організації» і діях, спрямованих проти «конституційного ладу і безпеки Чорногорії».

Прокурор Міловой Катнич зробив запит, щоб Андрія Мандича і Мілана Кнезевича могли затримати і посадити на лаву підсудних.

13 лютого парламентська комісія підтримала прохання спеціального прокурора щодо зняття з них імунітету. 15 лютого за це має голосувати парламент країни.

Мандич і Кнезевич заперечують провину і називають звинувачення «фікцією».

У Чорногорії арештували близько 20 людей у зв’язку з підозрою до спроби державного перевороту у жовтні минулого року, більшість з них є сербськими націоналістами.

Росія заперечує причетність, але активно підтримує місцеві групи, які виступають проти вступу Чорногорії у НАТО.