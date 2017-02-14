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15 Лютий 2017, Київ 00:46
Новини | Політика

У Херсоні затримали двох посадовців під час отримання хараба – ГПУ

(©Shutterstock)

(©Shutterstock)

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У Генпрокуратурі повідомляють про затримання у Херсоні під час отримання хабора посадовців одного із комунальних підприємств міськради.

«14 лютого у рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), у місті Херсон під час отримання неправомірної вигоди викрито директора та головного інженера одного із комунальних підприємств Херсонської міської ради», – мовиться у повідомленні прес-служби ГПУ, опублікованому 14 лютого.

За їхньою інформацією, посадовці вимагали і отримали 10 тисяч гривень за надання можливості підприємцю реалізовувати паливно-мастильні матеріали на території цього комунального підприємства.

Обох посадовців затримали, тривають слідчі дії.

Ім’я затриманих правоохоронці не повідомляють.

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