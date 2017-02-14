Сепаратисти звільнили російських активістів – правозахисники

Правозахисники повідомляють, що російський ЛГБТ-активіст і його подруга повернулися до Росії після їхнього затримання на підконтрольній сепаратистами території Донбасу.

Представники правозахисної організації Human Rights Watch повідомили Радіо Свобода 14 лютого, що наразі активіст-трансгендер Олег Васильєв, відомий як Сіре Фіолетова, і музикантка Вікторія Мірошниченко вже в’їхали на територію Росії.

За словами представниці HRW Тані Локшиної, два тижні тому російські активісти були затримані у контрольованому сепаратистами Донецьку.

Локшина, а також Таня Купер, правозахисниця HRW, яка перебуває у Києві, підтвердили, що Васильєв і Мірошниченко наразі перебувають у Ростовській області Росії.

Human Rights Watch і Amnesty International закликали сепаратистів звільнити російських активістів, які зникли 31 січня.

Сіре Фіолетове (народжений Олег Васильєв, також відомий як Марія Штерн) є колишнім учасником арт-гурту «Війна», відомого антиурядовими акціями. У Донецьку він планував провести протест у підтримку сексуальних меншин на окупованій території. Вікторія Мірошниченко – музикантка, яка раніше співпрацювала з Сірим Фіолетовим.

У 2016 році російський антидискримінаційний центр «Меморіал» заявив про різке погіршення ситуації з правами ЛГБТ-спільноти на підконтрольній бойовикам угруповань «ДНР» і «ЛНР» території Донбасу.